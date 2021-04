Nessuno tocchi l’amico Putin, ma adesso Salvini tace sull’ufficiale della Marina arrestato per spionaggio. Il Capitano scappò dal Russia-Gate (Di giovedì 1 aprile 2021) Il silenzio il più delle volte è d’oro ma certi silenzi valgono più di mille parole, ed è quest’ultimo il caso di Matteo Salvini che sulla spy story che ha coinvolto l’ufficiale della Marina militare italiana Walter Biot. arrestato ieri con l’accusa di aver passato documenti “classificati” in cambio di denaro a un ufficiale delle Forze armate russe, si è trincerato dietro un laconico no comment. Nessuno tocchi l’amico Putin. Ma adesso Salvini tace “Non ho elementi per commentare. Non fatemi commentare notizie che conosco solo per i giornali. Da un po’ di tempo non faccio più il ministro dell’Interno e non ho idea di che cosa stia succedendo onestamente”, ha detto ieri rispondendo a un cronista che gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Il silenzio il più delle volte è d’oro ma certi silenzi valgono più di mille parole, ed è quest’ultimo il caso di Matteoche sulla spy story che ha coinvolto l’ufficialemilitare italiana Walter Biot.ieri con l’accusa di aver passato documenti “classificati” in cambio di denaro a un ufficiale delle Forze armate russe, si è trincerato dietro un laconico no comment.. Ma“Non ho elementi per commentare. Non fatemi commentare notizie che conosco solo per i giornali. Da un po’ di tempo non faccio più il ministro dell’Interno e non ho idea di che cosa stia succedendo onestamente”, ha detto ieri rispondendo a un cronista che gli ...

