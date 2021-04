“Nemici” sì, ma con rispetto. Il fair play in politica, da Almirante e Berlinguer a Giorgia ed Enrico (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Giorgio ed Enrico a Giorgia ed Enrico. Il fair play tra “Nemici” stuzzica la memoria del Corriere della Sera. E se i primi due – Almirante e Berlinguer – rappresentano il “fascista” e il “comunista” che dialogano con l’obiettivo di salvare la Repubblica dalla follia del terrorismo, i secondi – Meloni e Letta – incarnano il modello giusto su cui sagomare i rapporti tra maggioranza e opposizione. Stagioni diverse, certo: di là la funesta stagione degli Anni di piombo, con il suo carico di lutti e di violenze, che i segretari di Msi e Pci cercano di arginare dialogando in segreto nella Sala della Regina di Montecitorio. Di qua i loro eredi, i leader di FdI e Pd, che s’incontrano alla luce del sole per parlare anche dei diritti dell’opposizione alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Giorgio eded. Iltra “” stuzzica la memoria del Corriere della Sera. E se i primi due –– rappresentano il “fascista” e il “comunista” che dialogano con l’obiettivo di salvare la Repubblica dalla follia del terrorismo, i secondi – Meloni e Letta – incarnano il modello giusto su cui sagomare i rapporti tra maggioranza e opposizione. Stagioni diverse, certo: di là la funesta stagione degli Anni di piombo, con il suo carico di lutti e di violenze, che i segretari di Msi e Pci cercano di arginare dialogando in segreto nella Sala della Regina di Montecitorio. Di qua i loro eredi, i leader di FdI e Pd, che s’incontrano alla luce del sole per parlare anche dei diritti dell’opposizione alla ...

