Nella Giornata della Visibilità Transgender ho deciso di ascoltare: ecco cos’ho capito (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo è stata la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender (TDoV, dalla sigla inglese), momento di sensibilizzazione sui diritti delle persone trans e sulle discriminazioni a cui sono esposte. Una Giornata di Visibilità, appunto, di megafoni accesi, storie da raccontare e stereotipi da decostruire. Io, mercoledì, ho deciso di ascoltare. Ma come ha scritto l’attivista Daphne Bohémien, un giorno solo non basta se nei restanti c’è inVisibilità, derisione e marginalizzazione. In effetti, le persone trans in tutte le fasce d’età sono soggette a un tasso di disoccupazione molto più alto e, lì dove il lavoro c’è, sono molto più esposte a molestie e mobbing. O ancora, secondo gli ultimi dati dell’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo è stata laInternazionale(TDoV, dalla sigla inglese), momento di sensibilizzazione sui diritti delle persone trans e sulle discriminazioni a cui sono esposte. Unadi, appunto, di megafoni accesi, storie da raccontare e stereotipi da decostruire. Io, mercoledì, hodi. Ma come ha scritto l’attivista Daphne Bohémien, un giorno solo non basta se nei restanti c’è in, derisione e marginalizzazione. In effetti, le persone trans in tutte le fasce d’età sono soggette a un tasso di disoccupazione molto più alto e, lì dove il lavoro c’è, sono molto più esposte a molestie e mobbing. O ancora, secondo gli ultimi dati dell’associazione ...

