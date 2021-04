"Nel Lazio dal 20 aprile la fascia 55-60 sarà vaccinata nelle farmacie" (Di giovedì 1 aprile 2021) “Noi dal 20 aprile inizieremo con le vaccinazioni nelle farmacie con Johnson&Johnson”. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti a Skytg 24. Zingaretti ha parlato di un “numero largo” di farmacie coinvolte. Si comincia, come spiegano dalla Regione, con la fascia d’età che va dai 60 ai 55 anni. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Noi dal 20inizieremo con le vaccinazionicon Johnson&Johnson”. Così il governatore delNicola Zingaretti a Skytg 24. Zingaretti ha parlato di un “numero largo” dicoinvolte. Si comincia, come spiegano dalla Regione, con lad’età che va dai 60 ai 55 anni.

