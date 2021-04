NBA 2021, i risultati della notte (1 aprile): Milwaukee batte i Lakers, Brooklyn in vetta ad Est dopo 18 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Durante la notte appena trascorsa si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nel big match della notte i Milwaukee Bucks passano sul campo dei Los Angeles Lakers per 97-112. Assenti LeBron James e Anthony Davis, Andre Drummond debutta con i gialloviola ma resta in campo solo 14 minuti per una contusione all’alluce del piede destro. A trascinare gli ospiti sono Jrue Holiday (28 punti) e Giannis Antetokounmpo (25 punti e 10 rimbalzi), mentre tra i detentori dell’anello il miglior realizzatore è Montrezl Harrell (19 punti). notte storica per i Brooklyn Nets che battono 120-108 gli Houston Rockets e salgono in vetta alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Durante laappena trascorsa si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nel big matchBucks passano sul campo dei Los Angelesper 97-112. Assenti LeBron James e Anthony Davis, Andre Drummond debutta con i gialloviola ma resta in campo solo 14 minuti per una contusione all’alluce del piede destro. A trascinare gli ospiti sono Jrue Holiday (28 punti) e Gis Antetokounmpo (25 punti e 10 rimbalzi), mentre tra i detentori dell’anello il miglior realizzatore è Montrezl Harrell (19 punti).storica per iNets che battono 120-108 gli Houston Rockets e salgono inalla ...

