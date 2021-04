Nazionale | tre vittorie e tre interrogativi | come valutiamo l' Italia di Mancini?

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nove punti in sette giorni devono rappresentare una razionale spinta di ottimismo per l'di Roberto. Razionale, sì, perché dentro alle tre- sempre per 2 - 0 - ci sono ancora ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e cent… - OptaPaolo : 3 - Domenico #Berardi è il primo giocatore a segnare in tre match di fila con la maglia della Nazionale sotto la ge… - OptaPaolo : 15 - Roberto #Mancini è uno dei soli tre allenatori ad essere rimasto imbattuto in tutte le sue prime 15 gare inter… - aesm_90 : RT @Vivo_Azzurro: ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e centra la… - CorrNazionale : #Calcio: quattro positivi al #Covid nello staff della #Nazionale di #RobertoMancini impegnata nelle qualificazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale tre

La Gazzetta dello Sport

...poi il giovane difensore Daniel Dumbravanu che ieri sera ha fatto il suo esordio nella... replicando l'esperienzagiorni dopo contro Cipro. L'unico gettone di presenza per lui è arrivato ...Razionale, sì, perché dentro allevittorie - sempre per 2 - 0 - ci sono ancora una volta ... Però laanche bella, non solo vincente, è sfumata nell'ultimo questo giro. Così come continua a ...I capelli ci sono tutti, messi in ordine dall’immancabile gel. Qualcuno è diventato bianco, ma per chi deve convivere con lo stress «da panchina» è la consuetudine. Sergio Scariolo compie oggi 60 anni ...Zoagli – Gran parte di passeggiata di levante già percorribile prima dell'estate e lavoro completato per agosto. Entro giugno, via ai lavori di messa in sicurezza del versante che frana pericolosament ...