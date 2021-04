Nazionale, l’ex Ventura: “Felicissimo per l’Italia, sarò sempre tifoso azzurro” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Sono Felicissimo per la Nazionale, speriamo che vada tutto benissimo, perché ero, sono stato, sono e sarò sempre tifoso degli azzurri in assoluto“. Lo ha detto l’ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura all’Adnkronos dopo i tre successi degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar con cui Immobile e compagni hanno raggiunto quota 25 partite consecutive senza sconfitte. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Sonoper la, speriamo che vada tutto benissimo, perché ero, sono stato, sono edegli azzurri in assoluto“. Lo ha dettocommissario tecnico dellaGian Pieroall’Adnkronos dopo i tre successi degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar con cui Immobile e compagni hanno raggiunto quota 25 partite consecutive senza sconfitte. SportFace.

