Napoli, Insigne: primi contatti per il rinnovo, il capitano vuole continuare in azzurro (Di giovedì 1 aprile 2021) La trattativa per il rinnovo del capitano azzurro entrerà nel vivo solo in estate Ci sono degli importanti aggiornamenti sulla questione rinnovo per Lorenzo Insigne. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 aprile 2021) La trattativa per ildelentrerà nel vivo solo in estate Ci sono degli importanti aggiornamenti sulla questioneper Lorenzo. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : Napoli-Insigne, primi passi per il rinnovo di contratto - LMilan_07 : @StevenW18178656 @MilanNewsit È un suo compagno di nazionale, se lo faceva con Insigne voleva dire che va al Napoli? ?? - titty_napoli : RT @sscnapoli: ??| @Lor_Insigne eletto MVP del mese di marzo in @SerieA ?? - Fantacalcio : Napoli, il punto sul rinnovo di Insigne - napolista : CorSport: #NapoliCrotone, #MarioRui preferito a #Hysaj In porta Meret, a centrocampo Bakayoko. Davanti Politano, Z… -