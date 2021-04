Napoli in ansia: Zielinski di nuovo positivo al Covid, poi negativo. Si attende il molecolare (Di giovedì 1 aprile 2021) ansia in casa Napoli. Piotr Zielinski è risultato positivo al tampone antigienico fatto all’aeroporto di Capodichino, al rientro dalla Nazionale polacca dove è scoppiato un focolaio da Covid-19. Il polacco poi, dopo aver raggiunto la propria abitazione, si è sottoposto ad un altro tampone rapido che stavolta ha dato esito negativo. Il medico del Napoli ha predisposto un tampone molecolare che darà il proprio esito nella mattinata di domani, alla vigilia del match contro il Crotone di sabato pomeriggio. Potrebbe trattarsi di un falso positivo anche perché Zielinski è risultato positivo ad ottobre poco prima della famosissima Juventus-Napoli. Corsi e ricorsi storici: mercoledì ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)in casa. Piotrè risultatoal tampone antigienico fatto all’aeroporto di Capodichino, al rientro dalla Nazionale polacca dove è scoppiato un focolaio da-19. Il polacco poi, dopo aver raggiunto la propria abitazione, si è sottoposto ad un altro tampone rapido che stavolta ha dato esito. Il medico delha predisposto un tamponeche darà il proprio esito nella mattinata di domani, alla vigilia del match contro il Crotone di sabato pomeriggio. Potrebbe trattarsi di un falsoanche perchéè risultatoad ottobre poco prima della famosissima Juventus-. Corsi e ricorsi storici: mercoledì ...

