Napoli, de Magistris su Galleria Vittoria: “Lavoro scrupoloso” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato fatto un Lavoro senza precedenti, approfondito, scrupoloso e dettagliato che spero sia apprezzato dall’Autorità giudiziaria e qualora dovesse ritenere che ci sono le condizioni per dissequestrare il cantiere, noi siamo pronti a partire. Ci sono soldi e ditta”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc, aggiungendo che ”io sono tra quelli che più lotta e non vede l’ora che la Galleria possa riaprire perchè il lungomare libero dalle auto è stata mia battaglia personale”. ”Da parte nostra non ci sono nè inerzia né disattenzione – ha proseguito – poi se nel corso di questi mesi c’è stato qualche errore, non solo nostro, questo lo sapremo alla fine. Non c’è giornata in cui in Comune non ci sia un incontro ai massimi vertici tecnici sulla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato fatto unsenza precedenti, approfondito,e dettagliato che spero sia apprezzato dall’Autorità giudiziaria e qualora dovesse ritenere che ci sono le condizioni per dissequestrare il cantiere, noi siamo pronti a partire. Ci sono soldi e ditta”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, a radio Crc, aggiungendo che ”io sono tra quelli che più lotta e non vede l’ora che lapossa riaprire perchè il lungomare libero dalle auto è stata mia battaglia personale”. ”Da parte nostra non ci sono nè inerzia né disattenzione – ha proseguito – poi se nel corso di questi mesi c’è stato qualche errore, non solo nostro, questo lo sapremo alla fine. Non c’è giornata in cui in Comune non ci sia un incontro ai massimi vertici tecnici sulla ...

