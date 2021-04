Napoli-Crotone | previsione tattica e probabili formazioni

Advertising

Dario81415894 : @musagete10 Mil Samp 2-0 Atalanta udinese 3-1 Lazio Spezia 2-1 Napoli Crotone 3-0 Sassuolo Roma 2-3 Torino Juventus… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Dries Mertens è stato visitato dalla staff azzurro, nulla di rotto, ma contro il Crotone partirà dalla pa… - MarekNapoli : RT @napoligol2014: Se fosse messo in isolamento il gruppo squadra dell'Italia, il #Napoli (visto l'infortunio di #Ospina) sarebbe costretto… - titty_napoli : RT @FrancescoRoma78: @1926Azzurro 'l'azzurro è tornato indolenzito e affaticato dopo la doppia sfida con l'Italia e questo Gattuso lo sa. L… - ProfidiAndrea : ?? #Napoli, come sta la spalla di #Mertens? ?? Al rientro sarà controllato dallo staff medico. Non preoccupa, ma per… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Crotone

L'ex attaccante diEdoardo Artistico è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ...... ma molto dipenderà anche dalla guida tecnica.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI De Laurentiis a lavoro: spunta un nome dalla Francia per la panchina, Djidji: "? A ...Il Napoli tornerà ad allenarsi questo pomeriggio, in vista del match contro il Crotone di sabato 3 Aprile alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona. In mattinata hanno svolto i tamponi i tre c ...Gli azzurri a caccia di punti Champions, la tattica di Napoli-Crotone Napoli-Crotone andrà in scena questo sabato alle ore 15:00 allo stadio Maradona, con ...