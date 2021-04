Napoli | blitz nelle pasticcerie in vista di Pasqua | i Nas ne chiudono due

Advertising

GiorgioAntonel1 : RT @wganapini: #Camorra,blitz a Napoli:8 arresti nel gruppo 'Ngopp Miano' del clan Lo Russo - - wganapini : #Camorra,blitz a Napoli:8 arresti nel gruppo 'Ngopp Miano' del clan Lo Russo - - mattinodinapoli : Controlli anti-covid nel Napoletano e blitz anti-droga al Rione Salicelle - anteprima24 : ** Uova di cioccolato per i bimbi del Santobono-#Pausilipon: il dolce 'blitz' della polizia **… - mattinodinapoli : Napoli, blitz a Pianura: scoperta mega serra con 96 piante di marijuana, un arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli blitz

SCAFATI. Auto con targa contraffatta,della polizia municipale e multa di 10mila euro per un uomo di nazionalità straniera. L'... APPROFONDIMENTI LA SANZIONE, auto con targa straniera sulle ...Code e rallentamenti sulla Bruno Buozzi, Glomerelli, via Amendola,, Giulio Petroni. Istituita area di sosta temporanea per i Tir presso lo Stadio San Nicola.Nell'ambito di un'intensificazione dei servizi di polizia ambientale e demaniale voltialla tutela della Costiera Amalfitana, patrimonio dell'UNESCO, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanz ...L’illecito è stato accertato nel corso di un blitz eseguito dagli agenti della polizia municipale, insieme ad un funzionario dell’Asl di Caserta, lo scorso 24 marzo. Da tale accertamento è emerso, inf ...