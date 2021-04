Myss Keta, svelato il vero volto della cantante mascherata: la sua faccia fotografata per la prima volta (Di giovedì 1 aprile 2021) Sembra essere stato risolto il mistero del vero volto di Myss Keta, la cantante mascherata. Myss Keta è una cantante di grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole e mascherina per celare la sua reale identità. IL vero volto DI Myss Keta? A svelare il volto della cantante Myss Keta arriva “vero”. Il settimane avrebbe appunto sorpreso Myss Keta (anche il vero nome è sconosciuto) durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon “Celebrity Hunted”, in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 1 aprile 2021) Sembra essere stato risolto il mistero deldi, laè unadi grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole e mascherina per celare la sua reale identità. ILDI? A svelare ilarriva “”. Il settimane avrebbe appunto sorpreso(anche ilnome è sconosciuto) durante le ripreseseconda stagioneserie Amazon “Celebrity Hunted”, in ...

