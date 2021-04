Myss Keta paparazzata senza maschera | svelato il volto della cantante

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 aprile 2021) Siamo abituati a vederla con occhiali e mascherina (che usa da molto prima che fosse una protezione obbligatoria in tempi di Pandemia), main questi giorni è statascoperto. La rapper milanese è impegnata con le registrazioni di Celebrity Hunted 2 di Amazon Prime e i fotografi di Vero l’hanno beccata in un momento di pausa dalle riprese. Questa potrebbe non essere la prima volta che Monica (Tommaso Zorzi hail suo vero nome al GF Vip) si mostra in pubblicoil suo iconico accessorio, perché nel 2019 un fan ha pubblicato uno scatto rubato in metropolitana in cui si vede una ragazza bionda, che in effetti potrebbe sembrare la stessa delle immagini del settimanale Vero. MAMI HO RECUPERATO IL MONTATO ORIGINALE DEL VIDEO @Madonna ...