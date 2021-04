Muore di Covid a 59 anni dopo 8 giorni di ricovero: era donatore Avis, lascia la moglie e due figli (Di giovedì 1 aprile 2021) ARCEVIA - Stroncato dal Covid dopo otto giorni di ricovero Sandro Aguzzi. Aveva 59 anni. lascia la moglie e due figli e un grande vuoto nella comunità di Arcevia, dove era conosciuto e molto attivo. Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 aprile 2021) ARCEVIA - Stroncato dalottodiSandro Aguzzi. Aveva 59lae duee un grande vuoto nella comunità di Arcevia, dove era conosciuto e molto attivo.

Advertising

AlbertoBagnai : Apprendo che i pazienti di chi muore per/di COVID in ospedale non hanno la possibilità di rivedere il proprio famil… - fanpage : Una storia drammatica. - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - infoitcultura : Covid, muore a 55 anni dopo un mese dalla scomparsa del padre - LaGazzettaWeb : Brindisi, positivo al Covid muore militare Brigata San Marco: aveva 46 anni -