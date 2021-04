Mugler | la nuova sfilata parla di sensualità ed esclusività

Leggi su solodonna

(Di giovedì 1 aprile 2021)aveva scelto Casey Cadwallader nel 2017, per la “visione contemporanea del marchio” che contraddistingueva lo stilista americano. E lapresentata in queste ore per la stagione primavera-estate 2021, infatti, non fa altro che confermare le alte aspettative che erano state riposte in lui.ha deciso di trasportarci di nuovo in quel mondo extraterrestre tanto familiare al brand. Tra droni, led e modelle che sembrano Articolo completo: dal blog SoloDonna