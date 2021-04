Movida violenta: quattro arresti a Milano (Di giovedì 1 aprile 2021) Movida violenta a Milano arresti quattro ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti, a Milano. Sono in corso perquisizioni nei confronti di cinque minorenni, incensurati, appartenenti allo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021)ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti, a. Sono in corso perquisizioni nei confronti di cinque minorenni, incensurati, appartenenti allo

Advertising

Epalermo2020 : RT @1950Vittoria: Movida violenta a Milano, quattro 20enni arrestati per rapine e aggressioni all'Arco della Pace. Il questore: 'Pandemia f… - EnCa7878 : Movida violenta a Milano , 4 giovani arrestati - Lombardia - - 1950Vittoria : Movida violenta a Milano, quattro 20enni arrestati per rapine e aggressioni all'Arco della Pace. Il questore: 'Pand… - Lux97335459 : RT @Agenzia_Ansa: Movida violenta a Milano , 4 giovani arrestati. Ventenni e incensurati, altri 9 ragazzi indagati. Per una serie di episod… - GetCas99 : @Agenzia_Ansa 'movida violenta' ma perché vi seguo ancora? -