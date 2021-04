Motomondiale | Morbidelli | ‘prima gara dimenticata | ritrovata carica giusta’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. – (Adnkronos) – “Dopo il Gp del Qatar ero un po’ abbacchiato, giustamente, perché non è stata una buona, ma negli ultimi giorni sono riuscito a recuperare le energie, ora sono pronto ad affrontare questo weekend con la giusta motivazione e la giusta”. Francosi lascia alle spalle la deludented’esordio, chiusa al 18°, e punta al riscatto nel Gp di Doha, seconda prova del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MotoGP: passa da Doha il riscatto di Rossi e... secondo appuntamento del2021, in programma sempre al Losail International Circuit. ... Dichiarazioni Valentino Rossi GP Qatar 2 Preview 'Con Franco (, ndr) ci siamo parlati ma ...Franco Morbidelli si lascia alle spalle la deludente gara d’esordio, chiusa al 18°, e punta al riscatto nel Gp di Doha, seconda prova del motomondiale. Sui problemi tecnici avuti domenica scorsa (era ...MotoGP: "Devo migliorare la vita della gomma posteriore. La mancata collisione con Binder mi fa capire che non c'è più rispetto. Se provi a chiudere una linea, lui lascia i freni e se non ti scansi ti ...