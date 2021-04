Motomondiale: Bagnaia, 'abbiamo la possibilità di vincere' (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "abbiamo la possibilità di vincere. La chance di salire sul podio c'è sempre". Lo ha detto Francesco Bagnaia alla conferenza stampa del Gp di Doha, seconda prova stagionale del Motomondiale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "ladi. La chance di salire sul podio c'è sempre". Lo ha detto Francescoalla conferenza stampa del Gp di Doha, seconda prova stagionale del

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Bagnaia MotoGP, Lucchinelli: 'Valentino Rossi? Largo ai giovani' Lucchinelli ammette che non si sentirebbe la sua mancanza: ' Il motomondiale senza di lui non ... MotoGP, Bagnaia: 'Italiani bravi a criticare i piloti italiani'

Moto:Doha;Viñales prenota bis,Bagnaia pronto per prima gioia I due ducatisti Jack Miller e Pecco Bagnaia, che dispongono delle due moto più potenti al momento, sono affiancati da Fabio Quartararo, che nella sua esperienza in classe regina ha mostrato di essere ...

Motomondiale: Bagnaia, 'abbiamo la possibilità di vincere' | SassariNotizie 24 ore - 569451 SassariNotizie.com MotoGP GP Doha, Bagnaia: “Ducati può vincere, non solo in Qatar” Francesco Bagnaia è pronto a tornare in pista per il secondo appuntamento di questa stagione: il tracciato sarà ancora quello del Qatar e l'obiettivo è migliorarsi rispetto a domenica scorsa.

Rossi: "In passato i piloti giovani avevano più rispetto" Il veterano della MotoGP è stato stuzzicato sul tema con un ricordo del 25esimo anniversario della sua carriera, ma non si è tirato indietro quando è stato il momento di commentare il duello con Binde ...

