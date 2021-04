MotoGP, Maverick Vinales: “La pressione mi motiva. Mondiale? Presto per fare previsioni. Spero torni Marquez” (Di giovedì 1 aprile 2021) Maverick Vinales ha vinto il GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Losail. I centauri sono rimasti a quelle latitudini, per disputare la seconda prova del campionato: nel weeend del 2-4 aprile, infatti, si disputerà il GP di Doha 2021, sempre su questo tracciato. Lo spagnolo, trionfatore alla prima uscita stagionale in sella alla sua Yamaha ufficiale, punta ovviamente a confermarsi e a centrare il secondo successo consecutivo, anche se la concorrenza sarà davvero spietato. L’iberico, che dopo aver tagliato il traguardo domenica scorsa aveva dedicato l’affermazione alla moglie in dolce attesa, è sempre più convinto dei propri mezzi e il suo entusiasmo è stato ben evidente nella conferenza stampa della vigilia: “Ho rivisto la gara solo una volta. ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)ha vinto il GP del Qatar 2021, prima tappa delandata in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Losail. I centauri sono rimasti a quelle latitudini, per disputare la seconda prova del campionato: nel weeend del 2-4 aprile, infatti, si disputerà il GP di Doha 2021, sempre su questo tracciato. Lo spagnolo, trionfatore alla prima uscita stagionale in sella alla sua Yamaha ufficiale, punta ovviamente a confermarsi e a centrare il secondo successo consecutivo, anche se la concorrenza sarà davvero spietato. L’iberico, che dopo aver tagliato il traguardo domenica scorsa aveva dedicato l’affermazione alla moglie in dolce attesa, è sempre più convinto dei propri mezzi e il suo entusiasmo è stato ben evidente nella conferenza stampa della vigilia: “Ho rivisto la gara solo una volta. ...

