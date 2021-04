MotoGP | Joan Mir | “Per Suzuki la gara-bis sarà un vantaggio Miller dice che ci siamo nascosti? No | ci è mancato un giorno di test”

(Di giovedì 1 aprile 2021)Mir ha concluso in quarta piazza il Gran Premio del Qatar, rendendosi protagonista di una bella rimonta dalla nona posizione di partenza. Cionondimeno, il Campione del Mondo in carica può essere considerato un deluso dellainiziale. Infatti è arrivato all’ultima curva in seconda posizione, ma non ha percorso la piega conclusiva utilizzando la traiettoria ideale, vedendosi scavalcato dalle Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Ecco cosa ha dichiarato il maiorchino nella conferenza stampa tenuta dalla Dorna nel giovedì antecedente al GP di Doha. “È stato un weekend difficile, perché ho faticato tanto a trovare il feeling corretto con l’anteriore. Ho avuto diversi problemi e questo mi ha reso tutto più difficile. Nel warm-up però sono riuscito a trovare un po’ di feeling in più e questo mi ha permesso di disputare una buona ...

