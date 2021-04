MotoGP, Fabio Quartararo: “La nostra moto è molto competitiva. Ci sono molte parti da provare in vista del GP” (Di giovedì 1 aprile 2021) Fabio Quartararo esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Doha, secondo atto della motoGP 2021. Il transalpino si prepara per un nuovo week-end dopo aver raggiunto il quinto posto nel GP del Qatar, opening round del Mondiale. Il pilota ufficiale di Yamaha ha affermato alla stampa: “Onestamente è stata una gara difficile. All’inizio avevo un buon passo, ma successivamente non avevo più ritmo. Nel complesso è andata bene, lo scorso anno in una situazione del genere avrei perso molte posizioni. Mi piace correre qui a Losail. Correre di notte è spettacolare, non ci sono paragoni nel calendario”. Il teammate dello spagnolo Maverck Vinales guarda all’impegno di questo week-end, consapevole del tanto lavoro da fare: “sono riuscito a ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Doha, secondo atto della2021. Il transalpino si prepara per un nuovo week-end dopo aver raggiunto il quinto posto nel GP del Qatar, opening round del Mondiale. Il pilota ufficiale di Yamaha ha affermato alla stampa: “Onestamente è stata una gara difficile. All’inizio avevo un buon passo, ma successivamente non avevo più ritmo. Nel complesso è andata bene, lo scorso anno in una situazione del genere avrei persoposizioni. Mi piace correre qui a Losail. Correre di notte è spettacolare, non ciparagoni nel calendario”. Il teammate dello spagnolo Maverck Vinales guarda all’impegno di questo week-end, consapevole del tanto lavoro da fare: “riuscito a ...

