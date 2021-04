Mosca, accordo per produrre 100 milioni dosi Sputnik in Cina (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) annuncia di aver raggiunto un accordo con la società cinese TopRidge Pharma "per cooperare nella produzione di oltre 100 milioni di dosi l'anno" in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) annuncia di aver raggiunto uncon la società cinese TopRidge Pharma "per cooperare nella produzione di oltre 100dil'anno" in ...

Ultime Notizie dalla rete : Mosca accordo Mosca, accordo per produrre 100 milioni dosi Sputnik in Cina Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) annuncia di aver raggiunto un accordo con la società cinese TopRidge Pharma "per cooperare nella produzione di oltre 100 milioni di dosi l'anno" in Cina del vaccino russo Sputnik V contro il Covid - 19. "Questa quantità di vaccino ...

"Produciamo Sputnik in Italia. Vi racconto perché è efficace" Come l'Adienne è arrivata a siglare un accordo di produzione dello Sputnik V? Inizialmente siamo stati contattati dalla Camera di Commercio Italia - Russia di Mosca, che stava raccogliendo nominativi ...

