Morti nel Napoletano, vittima rapina confessa: ha speronato scooter (Di giovedì 1 aprile 2021) Rapinato del Rolex a Marano, nel Napoletano, ha speronato con la sua Smart lo scooter con a bordo i due rapinatori, Ciro Chirollo e Domenico Romano: il 26enne Giuseppe Greco, fermato per duplice omicidio, ha ora confessato.

Ultime Notizie dalla rete : Morti nel Morti nel Napoletano, vittima rapina confessa: ha speronato scooter commenta Rapinato del Rolex a Marano, nel Napoletano, ha speronato con la sua Smart lo scooter con a bordo i due rapinatori, Ciro Chirollo e Domenico Romano: il 26enne Giuseppe Greco, fermato per duplice omicidio, ha ora confessato. L'...

Approvata in Senato relazione Recovery Fund, Nadia Ginetti: "Grande opportunità per l'Umbria' ...dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria ma dovranno garantire uno sviluppo duraturo nel tempo ... ← Giovani morti a Terni, 7 anni e 2 mesi ad Aldo Romboli. L'accusa aveva chiesto 18 anni ...

Mercoledì nero, sei morti nel Piceno. Acquaroli: "Contagi su" Il Resto del Carlino Coronavirus, nel frusinate 177 nuovi positivi e 5 morti «Nella giornata del 31 marzo 2021 sono stati effettuati 1.998 tamponi: 177 nuovi postivi e 193 negativizzati. Sono stai registrati cinque decessi nelle ultime 24 ore di residenti in Provincia di Frosi ...

Napoli, rapinatori morti in strada, confessa vittima della rapina: «Non volevo ucciderli ma solo prendere la targa» Il 26enne è stato sottoposto questa mattina nel carcere di Poggioreale all'interrogatorio di garanzia dopo il fermo per il duplice omicidio di Ciro Chirollo e Domenico Romano, avvenuto a Marano ...

