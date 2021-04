Monte di Procida | la Regione sosterrà la candidatura a Comune europeo dello Sport

(Di giovedì 1 aprile 2021) Pieno sostegno dellaCampania alladidi. Assegnata intanto al sindaco delnapoletano la delega allodall’Anci Campania. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino Giuseppe Pugliese per il quale “il sostegno ufficiale e concreto del presidente De Luca a questa importanteed il prestigioso incarico affidatomi dall’associazione dei comuni della Campania mi riempie di orgoglio”. “Ringrazio il nostro governatore e con lui il presidente campano dell’Anci Carlo Marino – afferma Pugliese – per le parole di assoluto apprezzamento espresse nei confronti del sottoscritto e della comunità che mi onoro di rappresentare”. “La mia ...

Peppe Pugliese, sindaco didiè stato nominato da Anci Campania delegato allo sport. 'È per me un grande onore - ha ommentato Pugliese - , e ringrazio di cuore il presidente Carlo Marino per il prestigioso ...