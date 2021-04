Monte Baldo | una croce in legno alta 18 metri per Wojtyla Gli ambientalisti insorgono | “Con tanti fedeli | conseguenze sull’ecosistema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unain18per celebrare Papa Giovanni Paolo II, voluta dal Comune di Malcesine, viene contestata dagli. In prima fila, le associazioni alpinistiche. Ma il no viene espresso anche da Italia, Wwf e adesso anche da un neonato Comitato Amiche e Amici del, ildove si vorrebbe piazzare la scultura, che ha già ricevuto il via libera della Curia di Verona. Per il Comune di Malcesine, come riporta l’Adige, la scultura – da installare all’arrivo della funivia – è un ottimo investimento e aumenterà il flusso turistico. A proporre il progetto è stata una società, la Pia Opera Pellegrinaggi srl, interessata a portare migliaia diverso la chiesetta sul, che punta a ...