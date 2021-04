“Mondo Animale” è il nuovo singolo di Bova (Di giovedì 1 aprile 2021) Mondo Animale è il nuovo brano del cantautore romano Bova dopo i buoni consensi del primo singolo “Vanessa Paradiso” inserito anche nella playlist editoriale “New Music Daily” di Apple Music. Una canzone sulla compenetrazione tra la natura selvaggia e la società con la sua quotidianità e la sue relazioni. La natura e l’animalità rivendicano la loro essenzialità non solo a livello universale ma anche nella dimensione privata, nel rapporto tra le persone, e nello specifico tra due ragazzi che nel tempo delle costrizioni e delle restrizioni delle libertà, ne sentono ancora più forte il richiamo. “Mondo Animale”, Bova racconta il nuovo singolo “Sono sempre stato attratto dagli animali, soprattutto da quelli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)è ilbrano del cantautore romanodopo i buoni consensi del primo“Vanessa Paradiso” inserito anche nella playlist editoriale “New Music Daily” di Apple Music. Una canzone sulla compenetrazione tra la natura selvaggia e la società con la sua quotidianità e la sue relazioni. La natura e l’animalità rivendicano la loro essenzialità non solo a livello universale ma anche nella dimensione privata, nel rapporto tra le persone, e nello specifico tra due ragazzi che nel tempo delle costrizioni e delle restrizioni delle libertà, ne sentono ancora più forte il richiamo. “”,racconta il“Sono sempre stato attratto dagli animali, soprattutto da quelli ...

