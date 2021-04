Mobilità docenti all’interno della provincia, II fase: ordine delle operazioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Movimenti della II fase: Mobilità territoriale nella provincia di titolarità, ordine delle operazioni. Conclusi i movimenti della I fase che interessano i docenti che hanno chiesto il trasferimento nel comune di titolarità, vengono disposti i movimenti della II fase. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) MovimentiIIterritoriale nelladi titolarità,. Conclusi i movimentiche interessano iche hanno chiesto il trasferimento nel comune di titolarità, vengono disposti i movimentiII. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Facciamo incontrare di nuovo gli studenti ... per i ragazzi più grandi la situazione si complica anche a causa della mobilità e degli ... I docenti lamentano una maggiore distrazione dei ragazzi rispetto alla prima fase e una carenza di dotazioni ...

Trasferimento su diversa tipologia di posto: è sempre nella II fase della mobilità ... cioè da sostegno a posto comune e viceversa, si colloca sempre nella II fase della mobilità, anche ...di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza ...

