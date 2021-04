“Mio marito non voleva fott**e il Paese | era solo disperato”

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’arresto di martedì sera a Roma ha aperto un vero e proprio caso internazionale con molte tensioni tra Italia e Russia. Walter Biot, 56enne capitano di fregata della Marina Militare, è finito in manette con l’accusa di spionaggio internazionale e rivelazione di segreto. Colto in flagranza mentre consegnava a un componente delle forze armate di Mosca di stanza nella capitale alcuni documenti riservati dietro pagamento. Soldi, pochi soldi rispetto all’ideale comune – forse dettato anche dalla filmografia – a cui sia abituati: 5mila euro per ogni consegna. All’indomani della notizia che ha provocato anche l’espulsione di due diplomatici russi da parte della Farnesina, parla la moglie del militare arrestato Walter Biot, parla la moglie del capitano di fregata arrestato “Miononfottere il, scusate la parola forte – ha ...

Advertising

liakadhija : RT @mgra2016: Voglio condividere un momento felice. Dopo 40 anni di lavoro come medico di famiglia, mio marito sta facendo le ultime ore di… - AnnaMariaDeFalc : @Tonya92243038 Mio marito la guarda: lui guarderebbe pure le partite dei ragazzini sul campetto di calcio di fronte casa nostra! ?????? - annatessa80 : @antoniopuertii @CucchiRiccardo @jolandafiore Mio marito ha commentato dicendo 'ma cosa ha mangiato questo oggi? Pane e reattività? ???? - MarcoDellaVal10 : RT @CoppiaTreviso: Buongiorno maialini miei?? Mentre mio marito guida io mi eccito a guardare i cazzi che mi inviate e questo è l'effetto????… - Cingolo3 : RT @CoppiaTreviso: Buongiorno maialini miei?? Mentre mio marito guida io mi eccito a guardare i cazzi che mi inviate e questo è l'effetto????… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio marito

Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l'ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché ...non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l'ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché ...Lodi - La moglie è morta di tumore nel 2014 ma l’Asst di Lodi ora chiede quasi 23 mila euro al marito: la vicenda dei rimborsi ai ... è un misto tra incredulità e rabbia. "Mia moglie è stata operata ..."Aiuto aiuto, hanno ucciso mia moglie". A lanciare l’allarme è stato il marito della donna trovata morta al suo rientro in casa e sul posto è immediatamente intervenuta la polizia che ha subito ...