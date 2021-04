Mini Electric Pacesetter JCW | la safety car della FE

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un design innovativo ma allo stesso tempo funzionale, una vettura che sembra essere un modellino dai colori brillanti: èJCW. La nuovacar che scenderà nelle piste di Formula E, è nata dalla collaborazione di, BMW Motorsport, FIA e FE. Siete pronti a vederla in pista? La Formula E modifica il calendario delle gareJCW, “chi è” la nuova arrivata? In questo 2021, la Formula E ha voluto introdurre un nuovo personaggio all’interno dei suoi schermi: laJCW. Lacar in questione è stata progettata appositamente per essere utilizzata in pista. È leggera, completamente elettrica e la parte ...

Via BMW, spazio anella Formula E . La nuovaPacesetter sarà la nuova Safety Car per il campionato elettrico e debutterà nel prossimo ePrix di Roma, tra meno di due settimane. Ecco tutti i dettagli sul modello che prende spunto ...entra nella Formula E . Non come team, c'è già la sorella BMW, ma sarà la Safety Car del campionato mondiale per monoposto elettriche. La casa britannica ha sviluppato laPacesetter, ispirata allaJCW , con cui guiderà il gruppo, in caso di necessità. Farà il suo debutto nell'E - Prix di Roma il 10 aprile 2021. Le caratteristiche La...A partire dai due ePrix di Roma in calendario il 10 e 11 aprile prossimi l'aggiornata Bmw i8 ibrida (la nuova versione aveva debuttato un anno fa) sarà sostituita dalla Mini Electric Pacesetter, ...Ispirata alla Mini John Cooper Works, la Mini Electric Pacesetter scende in pista come Safety Car. La vettura, creata partendo dalla nuova Cooper SE come parte di una collaborazione tra Mini Design, ...