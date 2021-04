Militare arrestato per spionaggio: “Aveva bisogno di soldi per la figlia malata, i russi ne hanno approfittato” (Di giovedì 1 aprile 2021) Militare arrestato per spionaggio: “Aveva bisogno di soldi per la figlia malata” “Aveva bisogno di soldi per la figlia malata”: lo dichiara un collega di Walter Biot, il Militare italiano arrestato nella giornata di martedì 30 marzo per spionaggio. “I russi devono aver lavorato molto bene sulla sua debolezza, sui problemi personali di Walter” rivela al Corriere della Sera un ufficiale che lo conosce molto bene. “Il suo bisogno di soldi si conosceva, sapevamo che non godesse di disponibilità economica” aggiunge il collega, che sottolinea: “Oh beninteso quello che ha ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021)per: “diper la” “diper la”: lo dichiara un collega di Walter Biot, ilitalianonella giornata di martedì 30 marzo per. “Idevono aver lavorato molto bene sulla sua debolezza, sui problemi personali di Walter” rivela al Corriere della Sera un ufficiale che lo conosce molto bene. “Il suodisi conosceva, sapevamo che non godesse di disponibilità economica” aggiunge il collega, che sottolinea: “Oh beninteso quello che ha ...

