Milano-Cortina 2026 | assegnato il progetto per lo Scalo Porta Romana

Lo Scalo di Porta Romana è pronto a cambiare volto. Il bando internazionale per la redazione del masterplan preliminare di valorizzazione della zona, indetto dal fondo di investimento immobiliare Porta Romana, è stato vinto dal progetto Parco Romana. L'area è di particolare interesse in quanto ospiterà il villaggio olimpico in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

