Milan-Samp riapre la Serie A, derby della Mole da brividi, ostacolo Bologna per Conte (Di giovedì 1 aprile 2021) La Serie A torna in campo con la sfida tra Milan e Sampdoria, al termine della sosta per le Nazionali. La gara di San Siro infatti inaugurerà alle 12.30 la lunga giornata di sabato, con ben 10 match in programma.Nelle file rossonere e blucerchiate ci sono diversi giocatori che attraversano un ottimo momento. Nel Diavolo spiccano sotto il profilo tecnico e atletico 5 giocatori, in formato Top Player europeo (Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessie, Kjaer e Tomori), anche se nell’ultimo turno i doriani hanno ridotto il gap (IET -2,6%, IEF -2,7%), posizionando ben 7 giocatori a livello dei migliori pari ruolo in Serie A (su tutti il solito Quagliarella, IET 93%, ed Ekdal, Pressing 94%). Sarà comunque una sfida ostica per i liguri, soprattutto sul piano fisico, dove va segnalato lo straordinario momento di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) LaA torna in campo con la sfida tradoria, al terminesosta per le Nazionali. La gara di San Siro infatti inaugurerà alle 12.30 la lunga giornata di sabato, con ben 10 match in programma.Nelle file rossonere e blucerchiate ci sono diversi giocatori che attraversano un ottimo momento. Nel Diavolo spiccano sotto il profilo tecnico e atletico 5 giocatori, in formato Top Player europeo (Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessie, Kjaer e Tomori), anche se nell’ultimo turno i doriani hanno ridotto il gap (IET -2,6%, IEF -2,7%), posizionando ben 7 giocatori a livello dei migliori pari ruolo inA (su tutti il solito Quagliarella, IET 93%, ed Ekdal, Pressing 94%). Sarà comunque una sfida ostica per i liguri, soprattutto sul piano fisico, dove va segnalato lo straordinario momento di ...

AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - gilnar76 : Milanello, rientrano i nazionali e testa alla Samp: il report di oggi #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - frances10722086 : RT @AntoVitiello: Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo squadr… - sportli26181512 : Samp, c'è Gabbiadini in pole: le prove di formazione verso il Milan: Come sottolinea Il Secolo XIX, le scelte di ca… -