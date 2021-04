Milan, rinnovo Donnarumma: la storia infinita / Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma e ancora una volta la strada è in salita. Ecco tutta la storia nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè alle prese con ildie ancora una volta la strada è in salita. Ecco tutta lanellanews.

Advertising

capuanogio : Se è vera, la richiesta di uno stipendio da 6 milioni netti per il rinnovo di #Romagnoli con il #Milan è fantascien… - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - capuanogio : ?? Il #Milan attende a breve una risposta da parte di #Donnarumma e #Raiola all’offerta da 8 milioni di euro per fir… - infoitsport : Calciomercato Milan, rinnovo in standby | Super scambio con la Juventus! - infoitsport : Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu in stand by | Nuovo numero 10 -