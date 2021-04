Milan, Kjaer scatenato. Eccolo capo ultras in nazionale | VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, scatenato nello spogliatoio della Danimarca dopo la vittoria contro l'Austria Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Simon, difensore centrale delnello spogliatoio della Danimarca dopo la vittoria contro l'Austria

Advertising

Gazzetta_it : Calha e Kjaer show, per Ibra un ritorno quasi perfetto. Saelemaekers: zero minuti. Il bilancio sui nazionali del… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Di Marzio 'Gli innesti di Kjaer e Ibrahimovic dimostrano l'importanza di avere un giocatore esperto in ogni reparto':… - sportli26181512 : Di Marzio 'Gli innesti di Kjaer e Ibrahimovic dimostrano l'importanza di avere un giocatore esperto in ogni repart… - Calciomerc : Ecco i giocatori del #Milan impegnati oggi con le nazionali: #Ibrahimovic in panchina #Kjaer 90 minuti e ©?… - krudotw : I 3 giocatori che più mi hanno sorpreso in Serie A per rendimento/aspettative estive sono tutti difensori centrali:… -