Migranti in Bosnia, l'appello della Caritas: "Focolai di Covid nei campi profughi, le condizioni igieniche sono drammatiche" (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel campo profughi di Lipa, in Bosnia, sono scoppiati alcuni Focolai di Covid-19 a causa delle pessime condizioni igieniche e delle difficoltà a mantenere il distanziamento. Lo denuncia la Caritas Ambrosiana, che nei campi fa assistenza sanitaria e distribuisce pasti caldi e acqua potabile ai Migranti diretti in Europa attraverso la rotta balcanica. Attualmente nelle zone al confine con la Croazia sono bloccati migliaia di richiedenti asilo, provenienti soprattutto da Iraq, Siria, Afghanistan e Pakistan. "Qui è un'emergenza. I Focolai sono scoppiati a causa delle drammatiche condizioni igienico-sanitarie. Abbiamo acquistato 4mila test rapidi per monitorare la situazione."

