Mick Schumacher: “Ho commesso un errore in curva 4” (Di giovedì 1 aprile 2021) La prima gara di Mick Schumacher in F1 non è stata delle migliori. Il tedesco è deluso da se stesso, soprattutto per il suo errore in curva 4. errore che gli ha causato un testacoda. Mick però è riuscito a riprendersi e tornare in pista. Ha concluso la sua prima gara in F1 in fondo alla classifica, in sedicesima posizione. L’esordio del figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher non è stato dei migliori. Ma come ha detto lo stesso Mick dopo la gara, meglio arrivare 16esimo che ultimo. Sicuramente il tedesco deve ancora prendere confidenza con una vettura di Formula 1. Ma siamo certi che il tedesco farà grandi cose in F1. La gara di Mick Schumacher Il pilota della Haas ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) La prima gara diin F1 non è stata delle migliori. Il tedesco è deluso da se stesso, soprattutto per il suoin4.che gli ha causato un testacoda.però è riuscito a riprendersi e tornare in pista. Ha concluso la sua prima gara in F1 in fondo alla classifica, in sedicesima posizione. L’esordio del figlio del sette volte campione del mondo Michaelnon è stato dei migliori. Ma come ha detto lo stessodopo la gara, meglio arrivare 16esimo che ultimo. Sicuramente il tedesco deve ancora prendere confidenza con una vettura di Formula 1. Ma siamo certi che il tedesco farà grandi cose in F1. La gara diIl pilota della Haas ...

Advertising

annoyingsoul29 : I prezzi dell Meet and Greet con Mick Schumacher a Spa sono il pesce d’aprile più brutto che mi abbiano mai fatto - riccardofasan15 : RT @SalpadrinoT: Madonna ma come si fa a fare una domanda del genere a Mick Schumacher? Tanto di cappello a lui per come è rimasto calmo. - 03220630 : RT @PieroLadisa: Per me Mick Schumacher ha fatto un buon esordio, tenendo conto del mezzo a disposizione. Ha portato la macchina a traguard… - BobbyMcflyy : @GiGiglio99 @giovaafcim7 @idieforcalum Se metti mick Schumacher in Mercedes alla prima stagione al posto di Hamilto… - ImpieriFilippo : RT @PieroLadisa: Per me Mick Schumacher ha fatto un buon esordio, tenendo conto del mezzo a disposizione. Ha portato la macchina a traguard… -