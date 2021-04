Mia Farrow ha parlato della morte di 3 dei suoi 14 figli (Di giovedì 1 aprile 2021) Tam, la prima figlia di Mia Farrow ad essere stata vittima di una tragedia, morì a 17 anni, Lark scomparve a 35 mentre Thaddeus si tolse la vita a 29 anni. Mia Farrow ha scelto Twitter per parlare della morte dei suoi tre figli Tam, Lark e Thaddeus: l'attrice settantaseienne ha condiviso una lunga dichiarazione al fine di mettere a tacere delle teorie, riguardanti la morte di alcuni membri della sua famiglia, che circolano online da alcune settimane. Mia ha esordito dichiarando: "Essendo madre di quattordici figli, la mia famiglia significa tutto per me. Anche se ho scelto una carriera che mi ha messo sotto i riflettori la maggior parte dei miei figli ha scelto di vivere una vita molto privata". La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Tam, la primaa di Miaad essere stata vittima di una tragedia, morì a 17 anni, Lark scomparve a 35 mentre Thaddeus si tolse la vita a 29 anni. Miaha scelto Twitter per parlaredeitreTam, Lark e Thaddeus: l'attrice settantaseienne ha condiviso una lunga dichiarazione al fine di mettere a tacere delle teorie, riguardanti ladi alcuni membrisua famiglia, che circolano online da alcune settimane. Mia ha esordito dichiarando: "Essendo madre di quattordici, la mia famiglia significa tutto per me. Anche se ho scelto una carriera che mi ha messo sotto i riflettori la maggior parte dei mieiha scelto di vivere una vita molto privata". La ...

