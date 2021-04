Mia Farrow contro le speculazioni: «La verità sulla morte dei miei tre figli» (Di giovedì 1 aprile 2021) La versione di Mia Farrow. L’attrice americana, dopo le recenti speculazioni sulla morte dei suoi tre figli, ha deciso di raccontare la verità in un lungo messaggio su Twitter. «Come mamma di 14 ragazzi (dieci adottati e quattro biologici, ndr), la famiglia significa tutto per me», si legge. «Seppur io abbia scelto un lavoro che mi mette al centro dell’arena pubblica, molti dei miei figli preferiscono la privacy. Rispetto le loro scelte e per questo sono molto selettiva nei miei post social». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) La versione di Mia Farrow. L’attrice americana, dopo le recenti speculazioni sulla morte dei suoi tre figli, ha deciso di raccontare la verità in un lungo messaggio su Twitter. «Come mamma di 14 ragazzi (dieci adottati e quattro biologici, ndr), la famiglia significa tutto per me», si legge. «Seppur io abbia scelto un lavoro che mi mette al centro dell’arena pubblica, molti dei miei figli preferiscono la privacy. Rispetto le loro scelte e per questo sono molto selettiva nei miei post social».

Ultime Notizie dalla rete : Mia Farrow così assurdo, eppure la macchia è rimasta' " dopo 30 anni woody allen ha rilasciato un'intervista per 'la Stampa' intervista a woody allen della cbs 4 Il regista Woody Allen ha per l' ennesima volta negato le accuse di aver molestato la figlia adottiva dell' allora sua compagna Mia Farrow, Dylan, ...

Mia Farrow contro le speculazioni: «La verità sulla morte dei miei tre figli»

