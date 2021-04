Meteo, nuova impennata delle temperature al Centro-Nord: ecco il motivo (Di giovedì 1 aprile 2021) Le previsioni Meteo per giovedì 1 aprile, estratte dai bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare, indicano che l’anticiclone africano è arrivato alla massima potenza del periodo generando cielo sereno su tutta Italia ed un ulteriore aumento delle temperature al Centro-Nord. Il bollettino di mercoledì 31 marzo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, valido per tutto giovedì 1 aprile, segnala che la cartina dell’Italia è completamente verde. Non sono presenti pertanto avvisi di Meteo avverso o allerta Meteo. Grazie al Bollettino di criticità/allerta puoi verificare se nel luogo in cui ti trovi o dove sei diretto sono previste situazioni di rischio Meteo-idrogeologico e idraulico. Domani, #1aprile la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021) Le previsioniper giovedì 1 aprile, estratte dai bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare, indicano che l’anticiclone africano è arrivato alla massima potenza del periodo generando cielo sereno su tutta Italia ed un ulteriore aumentoal. Il bollettino di mercoledì 31 marzo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, valido per tutto giovedì 1 aprile, segnala che la cartina dell’Italia è completamente verde. Non sono presenti pertanto avvisi diavverso o allerta. Grazie al Bollettino di criticità/allerta puoi verificare se nel luogo in cui ti trovi o dove sei diretto sono previste situazioni di rischio-idrogeologico e idraulico. Domani, #1aprile la ...

Advertising

infoitinterno : Meteo USA: in arrivo nuova ONDATA DI GELO TARDIVO e NEVE - antonellaa262 : L’anticiclone africano che sta rendendo il meteo di questi giorni più simile a un anticipo d’estate che alla primav… - magicaGrmente22 : Meteo: NUOVA SETTIMANA, comanda l'ANTICICLONE AFRICANO su tutta l'ITALIA, ma NON durerà a lungo. Le PREVISIONI… - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, comanda l'ANTICICLONE AFRICANO su tutta l'ITALIA, ma NON durerà a lungo. Le PREVISIONI - iconaclima : Buongiorno! ? La nuova settimana si apre con tanto sole e temperature oltre la norma: ecco dove farà più #caldo ??… -