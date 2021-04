Meteo Italia al 15 Aprile parecchio maltempo e freddo (Di giovedì 1 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI E’ vero, sta facendo un caldo incredibile e marzo ha chiuso i battenti all’insegna di pesantissime anomalie Meteo climatiche in mezza Europa. Ma alla fin dei conti, volendo tirare le somme, è stato un mese di marzo normalmente primaverile, durante il quale abbiamo registrato fresco, freddo, caldo, sole, piogge, neve. Tipici fenomeni del periodo, un periodo che – non dimentichiamolo – segna il passaggio di consegne tra l’Inverno e la Primavera. Ora siamo ad Aprile e si prospetta un severo cambiamento del tempo. A livello emisferico, europeo e mediterraneo. Prepariamoci a rispolverare un vestiario più consono all’Inverno perché dopo aver assaporato i tepori tardo primaverili torneranno temperature più basse del normale. Sbalzi termici impressionanti, che come avremo modo di vedere ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI E’ vero, sta facendo un caldo incredibile e marzo ha chiuso i battenti all’insegna di pesantissime anomalieclimatiche in mezza Europa. Ma alla fin dei conti, volendo tirare le somme, è stato un mese di marzo normalmente primaverile, durante il quale abbiamo registrato fresco,, caldo, sole, piogge, neve. Tipici fenomeni del periodo, un periodo che – non dimentichiamolo – segna il passaggio di consegne tra l’Inverno e la Primavera. Ora siamo ade si prospetta un severo cambiamento del tempo. A livello emisferico, europeo e mediterraneo. Prepariamoci a rispolverare un vestiario più consono all’Inverno perché dopo aver assaporato i tepori tardo primaverili torneranno temperature più basse del normale. Sbalzi termici impressionanti, che come avremo modo di vedere ...

