Messico-USA: bimbe di quattro anni lanciate oltre il muro di frontiera da trafficanti, il video shock (Di giovedì 1 aprile 2021) Dei trafficanti hanno lanciato due sorelline di tre e cinque anni oltre il muro che delimita la frontiera tra Stati Uniti e Messico, facendole volare per oltre quattro metri. Da sole in mezzo al deserto dello stato del New Mexico, le sorelline sono state soccorse dalle forze dell'ordine che le hanno condotte immediatamente al pronto soccorso in via precauzionale. Un volo di ben quattro metri Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso chiaramente la scena: dei trafficanti ignoti hanno letteralmente gettato le due sorelline al di là del muro di confine tra i due paesi, dandosi subito dopo alla fuga. La polizia ha condotto le sorelline in ospedale, mentre si sta prodigando di rintracciare i ...

