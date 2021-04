Messico, morta durante fermo di polizia: Victoria Salazar e la figlia subivano violenze dal compagno (Di giovedì 1 aprile 2021) . Subiva maltrattamenti dal compagno che avrebbe abusato anche di una delle sue due figlie, Victoria Esperanza Salazar, la donna di 36 anni uccisa durante un fermo di polizia lo scorso 26 marzo a Tulum, in Messico. Per questo si era rifugiata in un ostello: la notizia è stata diffusa dal presidente del Salvador e confermata dal governatore dello Stato di Quintana Roo, Carlos Joaquin, che ha fatto sapere che il compagno di Victoria è stato intanto arrestato. Una violenza nella violenza. La definisce così Nayib Bukele, presidente del Salvador, la storia di Victoria Esperanza Salazar, la donna salvadoregna morta durante l’arresto da parte della polizia ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) . Subiva maltrattamenti dalche avrebbe abusato anche di una delle sue due figlie,Esperanza, la donna di 36 anni uccisaundilo scorso 26 marzo a Tulum, in. Per questo si era rifugiata in un ostello: la notizia è stata diffusa dal presidente del Salvador e confermata dal governatore dello Stato di Quintana Roo, Carlos Joaquin, che ha fatto sapere che ildiè stato intanto arrestato. Una violenza nella violenza. La definisce così Nayib Bukele, presidente del Salvador, la storia diEsperanza, la donna salvadoregnal’arresto da parte della...

Advertising

fanpage : La donna, 36enne madre di due figlie, è morta durante un controllo a Tulum, in Messico: ha subito la frattura della… - alias16g : RT @francofontana43: L'Onu denuncia: «Rifugiata salvadoregna uccisa durante l'arresto come Floyd» L’agente è salito sulla schiena per amma… - rossella266 : RT @francofontana43: L'Onu denuncia: «Rifugiata salvadoregna uccisa durante l'arresto come Floyd» L’agente è salito sulla schiena per amma… - pinzia62 : RT @francofontana43: L'Onu denuncia: «Rifugiata salvadoregna uccisa durante l'arresto come Floyd» L’agente è salito sulla schiena per amma… - lauraarduini : RT @francofontana43: L'Onu denuncia: «Rifugiata salvadoregna uccisa durante l'arresto come Floyd» L’agente è salito sulla schiena per amma… -