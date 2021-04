"Merito rispetto". Martani e Iva Zanicchi. è subito rissa. La nazi-vegana muore di fame: senza riso, sbrocca (Di giovedì 1 aprile 2021) Alta tensione all'Isola dei famosi tra Daniela Martani e Gilles Rocca. Come prevedibile, dopo pochi giorni in Honduras, la vegana e no vax sta incominciando a perdere il controllo per problemi di dieta e fame, come ipotizzato in partenza da una sempre schietta Iva Zanicchi. Motivo del contendere, le razioni di riso, di fatto l'unico alimento che può mangiare la Martani che finora non ha toccato pesce. "Merito rispetto - ha esordito in Palapa, visibilmente contrariata, l'ex hostess di Alitalia e concorrente del Grande Fratello, oggi famosa per le sue esternazioni ultra-polemiche contro carnivori e pro-vaccino -. Gilles è quello che va a riprendersi il riso dopo la prima porzione. Ho molti più anni di lui ed è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Alta tensione all'Isola dei famosi tra Danielae Gilles Rocca. Come prevedibile, dopo pochi giorni in Honduras, lae no vax sta incominciando a perdere il controllo per problemi di dieta e, come ipotizzato in partenza da una sempre schietta Iva. Motivo del contendere, le razioni di, di fatto l'unico alimento che può mangiare lache finora non ha toccato pesce. "- ha esordito in Palapa, visibilmente contrariata, l'ex hostess di Alitalia e concorrente del Grande Fratello, oggi famosa per le sue esteroni ultra-polemiche contro carnivori e pro-vaccino -. Gilles è quello che va a riprendersi ildopo la prima porzione. Ho molti più anni di lui ed è ...

