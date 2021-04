Mercoledì 31 Marzo 2021 – 309ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 1 aprile 2021) seduta Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha approvato il ddl n. 2133, di conversione del decreto-legge n. 31, sullo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza da COVID-19. Il testo passa all’esame della Camera. Il relatore, sen. Urraro (L-SP), ha riferito sul provvedimento che è volto a rendere possibile lo svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. In sintesi, per evitare contagi, vengono semplificate le procedure per la sessione di prove del 2020 che sono state sospese a causa della pandemia. Alla discussione hanno partecipato i sen. Angela Piarulli, Felicia Gaudiano (M5S), Aimi, Fiammetta Modena (FI), Pillon, Emanuele Pellegrini (L-SP), Cucca (IV-PSI), Anna Rossomando (PD), Alessandrina Lonardo (Misto). Sono stati approvati gli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 aprile 2021)Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha approvato il ddl n. 2133, di conversione del decreto-legge n. 31, sullo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza da COVID-19. Il testo passa all’esame della Camera. Il relatore, sen. Urraro (L-SP), ha riferito sul provvedimento che è volto a rendere possibile lo svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. In sintesi, per evitare contagi, vengono semplificate le procedure per la sessione di prove del 2020 che sono state sospese a causa della pandemia. Alla discussione hanno partecipato i sen. Angela Piarulli, Felicia Gaudiano (M5S), Aimi, Fiammetta Modena (FI), Pillon, Emanuele Pellegrini (L-SP), Cucca (IV-PSI), Anna Rossomando (PD), Alessandrina Lonardo (Misto). Sono stati approvati gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Marzo Decreto Draghi: restrizioni, visite a parenti e amici, viaggi. Cosa si potrà fare (e cosa no) ad aprile Il nuovo decreto approvato ieri, mercoledì 31 marzo 2021, dal governo Draghi conferma la divisione dell 'Italia tra zone rosse e arancioni , aprendo a un possibile allentamento delle restrizioni qualora lo consentano l'andamento dell'...

Cereali Chicago: commento di chiusura di mercoledi' 31 marzo - 3 I future dei semi di soia con scadenza a maggio hanno chiuso in rialzo di 70 centesimi, il 5,12%, a 14,36 dollari e tre quarti a bushel. Il contratto della farina di soia a maggio ha registrato un ...

