Mercedes-AMG | benvenuti nell’era E Performance

(Di giovedì 1 aprile 2021)-AMG abbraccia la dimensione dell’ibrido, presentando la gamma E. Dietro questa nomenclatura, lanciata in occasione della presentazione definitiva della Project One, la casa di Affalterbach presenterà i primi modelli plug in hybrid della sua storia. In attesa di conoscere le vetture complete, ancora in fase di collaudo, il costruttore tedesco ha presentato i sistemi

In aggiunta all'elevata autonomia, il portavoce diha precisato che il nuovo modello non ... Come sappiamo è attesa in futuro anche una declinazione più sportiva firmata dae forse, solo in ...si proietta nel futuro con la presentazione del reparto E - Performance : un progetto dedicato esclusivamente alle soluzioni ibride ed elettriche . I più attenti all'identità e alla ...La Mercedes-Benz Collection presenta le ultime novità della collezione 2021, una ricca selezioni di articoli, dall’abbigliamento agli accessori per la sicurezza, per vivere la passione della Stella in ...Mercedes AMG presenta il reparto e-performance dedicato allo sviluppo di vetture ibride ed elettriche ad alte prestazioni. Nella configurazione più potente, si parla di circa 820 Cv per 1.000 Nm di co ...