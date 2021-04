Mercatone Uno | “il dissesto era inevitabile | l’ha causato la squilibrata operazione di vendita firmata dai commissari straordinari”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ildi Shernon Holding, la società che gestiva 55 puntidiUno ed è stata dichiarata fallita nel maggio 2019 dopo aver accumulato un ‘buco’ di oltre 91 milioni di euro, era “” e già scritto nell’agosto 2018. Quando, secondo il pm milanese Roberto Fontana e l’aggiunto Riccardo Targetti, inominati tre anni prima dal ministero dello Sviluppo hanno firmato con Shernon e con l’americana Gordon Brothers International un contratto del tutto diverso da quello preliminare approvato dal Mise. Mettendo in piedi un’da cui ha tratto vantaggio solo la Gordon. Per questo i magistrati, che nei mesi scorsi avevano chiesto il rinvio a giudizio degli amministratori di Shernon per ...

Il dissesto di quello che rimaneva di Mercatone Uno dovuto all'operazione conclusa tra l'amministrazione straordinaria, Shernon Holding e gli americani di Gordon Brothers. È questa l'indagine sulla quale sta lavorando la Procura di Milano ... Mercatone Uno, gruppo fallito ancora/ Fallisce la gestione dei Commissari del Mise Ocse: 'Sì a patrimoniale per l'Italia' L'Ocse ha messo in risalto che negli ultimi anni non c'è stato movimento ... Il dissesto di quello che rimaneva di Mercatone Uno dovuto all'operazione conclusa tra l'amministrazione straordinaria, Shernon Holding e gli americani di Gordon Brothers. È ...