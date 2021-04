Mercato Milan | caos rinnovi | tifosi preoccupati

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il noto procuratore avrebbe chiesto, secondo la Gazzetta dello Sport, 10 milioni di euro a stagione e la presenza di una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Rinnovo, quindi, in stand by , in ...

Advertising

KSport24 : @biasostyle @gigiodonna1 @azzurri Vabbe con il Milan sarebbe miraggio, meglio provarci con una società che spende i… - notizie_milan : Mercato Milan: occhi su Livakovic della Dinamo Zagabria - dydsix : ???????? In corso un summit tra Louis Girardi Zazzaroni il Real Madrid e Ceferin Per compensare le difficolta dovute a… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, è stato Massara a riallacciare i contatti con Ilicic: Il quotidiano Tuttosport pone l'accento s… - Lele070814 : RT @NandoPiscopo1: @Salvamarga88 @TeofiloSteven @marcullo02 Poi mi spiegate perché ieri sera gdm 0 articoli di mercato, martedí 400 di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Virgilio Sport

In totale senza Raiola e i suoi assistiti ilavrebbe la possibilità di unimportante: Belotti Vlahovic Tomori. Milenkovic Neto. Vogliamo parlare degli ingaggi? Tutti questi giocatori ...Manca anche l'ok per la permanenza, per un altro anno, di Zlatan Ibrahimovic al. In questo caso, non ci sarebbero particolari ostacoli. Lo svedese e ilavrebbero deciso di parlarne a fine ...Il calciomercato del Milan punta sulla qualità offensiva, una volta che avverrà il riscatto di Tomori in difesa. L'abbondanza in attacco per Pioli potrebbe essere risucchiata dal lungo percorso di tra ...Secondo la stampa spagnola il Siviglia starebbe valutando l’ipotesi di una cessione per l'argentino già nel mercato di giugno ...