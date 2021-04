Mercato italiano - A marzo rimbalzo sul 2020 horribilis | ma è calo rispetto al 2019 | -12 | 7%

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ildell'autorimbalza a, ma solo grazie a un effetto statistico. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, lo scorso mese sono state immatricolate 169.584 autovetture, il 497,2% in piùa un anno fa, quando la domanda era stata sostanzialmente azzerata dalle misure di lockdown varate dal governo per frenare la prima ondata di contagi da coronavirus. Per comprendere la reale situazione della domanda, dunque, bisogna affidarsi ad altri confronti., le registrazioni risultano indel 12,7%. Tuttavia, se si prendono in considerazione le 142.998 immatricolazioni dello scorso febbraio, vi è una crescita del 18,6%, a dimostrazione della spinta rilevante degli incentivi nel sostenere una domanda ...

fontanelino : RT @NonConoscoVG: Lautaro Martinez ha letteralmente umiliato Tutto Mercato Web. Poi l'italiano medio è così: vede che è la compagna, lui a… - aylaf__ : RT @NonConoscoVG: Lautaro Martinez ha letteralmente umiliato Tutto Mercato Web. Poi l'italiano medio è così: vede che è la compagna, lui a… - manuwes123 : RT @NonConoscoVG: Lautaro Martinez ha letteralmente umiliato Tutto Mercato Web. Poi l'italiano medio è così: vede che è la compagna, lui a… - DucaAndrea85 : RT @NonConoscoVG: Lautaro Martinez ha letteralmente umiliato Tutto Mercato Web. Poi l'italiano medio è così: vede che è la compagna, lui a… - XanZar10 : RT @NonConoscoVG: Lautaro Martinez ha letteralmente umiliato Tutto Mercato Web. Poi l'italiano medio è così: vede che è la compagna, lui a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano

Calcio e Finanza

Ryanair ha lanciato il proprio operativo esteso per l'estate 2021 sul, che include otto nuove rotte e 12 voli aggiuntivi a settimana verso 10 destinazioni in Bulgaria, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania a partire da luglio. Le nuove rotte sono quelle ...... anche se nel quarto trimestre sono emersi con più forza segnali di recupero e l'exportè riuscito a cogliere le opportunità date dalamericano , tornato a essere il principale ...Però purtroppo è vero che TIM abbia troppi dipendenti, nonostante l'enorme riduzione fatta negli ultimi anni. In comparazione, Vodafone e Wind3 fanno circa 1M€ di fatturato/dipendente, metre TIM circa ...L'utente Muri aveva messo qui un post su Inwit, ora rimosso (non so se da lui o su richiesta vostra). Personalmente non mi sembra che fosse niente di inaccettabile. In ogni caso, Muri lo conosco da mo ...