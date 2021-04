Mercato auto: nel primo trimestre 2021 scende del 16,9% rispetto al 2019 (Di giovedì 1 aprile 2021) Non accenna a migliorare la situazione del Mercato italiano dell’auto: a marzo la flessione è stata del 12,7% rispetto allo stesso mese del 2019 (il confronto con marzo 2020 non ha molto senso, visto che è stato il primo mese di lockdown e aveva registrato appena 28.415 immatricolazioni). Nel mese appena concluso le immatricolazioni sono state 169.684 unità, 24.600 in meno rispetto a marzo 2019. Mentre il primo trimestre dell’anno in corso si archivia con 446.978 auto immatricolate, in calo del 16,9% rispetto al gennaio-marzo 2019. “Il continuo calo delle immatricolazioni, che va ovviamente misurato sul 2019 poiché marzo 2020 non può essere metro di paragone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Non accenna a migliorare la situazione delitaliano dell’: a marzo la flessione è stata del 12,7%allo stesso mese del(il confronto con marzo 2020 non ha molto senso, visto che è stato ilmese di lockdown e aveva registrato appena 28.415 immatricolazioni). Nel mese appena concluso le immatricolazioni sono state 169.684 unità, 24.600 in menoa marzo. Mentre ildell’anno in corso si archivia con 446.978immatricolate, in calo del 16,9%al gennaio-marzo. “Il continuo calo delle immatricolazioni, che va ovviamente misurato sulpoiché marzo 2020 non può essere metro di paragone, ...

